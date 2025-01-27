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Kartal'da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

Kartal'da bitişiğinde yürütülen inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi.

Şükrü Gündüz  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Kartal'da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaat çalışması esnasında bitişikteki binada çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine adrese gelen Kartal Belediyesi görevlileri inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, 7 katlı binada oturan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Kartal Belediyesince bina sakinlerine eşyalarını taşınmak için destek verilirken, dairelerdeki eşyalar yük taşıma asansörü yardımıyla nakliye kamyonlarına yüklendi.

Belediye ekiplerince binadan karot alınacağı ve detaylı inceleme yapılacağı, çıkacak sonuca göre apartmanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.



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Kartal'da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi

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