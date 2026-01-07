Kars'ta Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı baraj dondu
Kars'ta etkili olan soğuklar Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı barajı dondurdu.
Kars
Hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü kentte birçok sulak alan buz tuttu.
Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerindeki içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan baraj ve çevresi dronla görüntülendi.
Çevredeki köyde yaşayanlar, buzla kaplanan barajda zaman zaman Eskimo usulü balık avcılığı da yapıyor.