Gündem

Kars'ta Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı baraj dondu

Kars'ta etkili olan soğuklar Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı barajı dondurdu.

Cüneyt Çelik  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Kars'ta Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı baraj dondu Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü kentte birçok sulak alan buz tuttu.

Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerindeki içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan baraj ve çevresi dronla görüntülendi.

Çevredeki köyde yaşayanlar, buzla kaplanan barajda zaman zaman Eskimo usulü balık avcılığı da yapıyor.

