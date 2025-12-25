Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor
Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkisini gösteriyor.
Kars
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü Kars'ta göletler, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yağışın ardından kara gömülen yaylalar güzel görüntüler oluşturdu.
Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Sarıkamış ilçesinde de belediye ekipleri kar küreme ve buz kırma çalışması yaptı.
Ardahan'da da kent genelinde ara ara etkili olan kar, bazı noktaları beyaza bürüdü, çeşitli yerlerde buzlanma oldu.
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'ne gelen yaban ördekleri yem aradı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.