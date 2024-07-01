Dolar
32.68
Euro
35.16
Altın
2,332.24
ETH/USDT
3,458.00
BTC/USDT
62,669.00
BIST 100
10,354.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan "görev grubu" faaliyetlerine başladı

Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için oluşturulan mutabakat kapsamında oluşturulan görev grubu resmen görevine başladı.

Ümit Türk  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan "görev grubu" faaliyetlerine başladı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - AA

İstanbul

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı'na (MCM Black Sea) ilişkin, "Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini de güçlendirecektir." dedi.

Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için oluşturulan mutabakat kapsamında oluşturulan görev grubu, üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının harekat emirlerini imzalamasıyla resmen görevine başladı.

Bu doğrultuda, Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının katılımıyla MCM Black Sea Komite Toplantısı yapıldı.

Törende konuşan Oramiral Tatlıoğlu, Karadeniz'de sürüklenen mayınların etkisiz hale getirilmesi amacıyla oluşturulan üç uluslu görev grubunun harekat konseptini ve daimi harekat düzenini imzalamak için toplandıklarını söyledi.

Bu tarihi adımın, Karadeniz'in güvenliğine yönelik ortak kararlılığın ve işbirliğin somut bir göstergesi olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Bulgaristan, Romanya ve Türkiye olarak sularımızda barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için her zaman birlikte çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini de güçlendirecektir." diye konuştu.

Karadeniz'in stratejik öneminin ve deniz yollarının güvenliğinin bilincinde olduklarını dile getiren Tatlıoğlu, bu görev grubunun başarısının sadece Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Hızlı ve etkin müdahale

Oramiral Tatlıoğlu, görev grubunun etkin ve koordineli çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kaynakları seferber edeceklerine dikkati çekerek, "Bugün burada imzalanan harekat konsepti ve devamlı harekat emri, Karadeniz'deki mayın tehdidine daha hızlı, daha etkin ve daha güvenli bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacaktır. Bu ortak çabanın Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağına ve gelecekteki işbirliklerimizin temelini oluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ise 3 müttefik ulus arasındaki yakın işbirliği ve karşılıklı anlayıştan doğan bu girişimin artan deniz mayınları tehdidine karşı mücadelede ve gemilerin bu kritik sularda güvenli geçişini sağlamada çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov da güvenli bir ortam sağlayıp denizciliğin olağan düzeyde ilerlemesini ve seyir güvenliğini sağlayacaklarını bildirdi.

Konuşmalarının ardından Oramiral Tatlıoğlu, Koramiral Panait ile Tümamiral Mihaylov, Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı görev yapacak görev grubunun harekat konseptini ve daimi harekat düzenini imzaladı.

Mayın arama ve imha etme çalışmaları kapsamında oluşturulan görev grubuna ait gemiler, öğleden sonra Beykoz Umuryeri Askeri Limanı'nda düzenlenecek törenle Karadeniz'e açılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı Gakosso ile Ankara'da görüştü
UCM kuruluşunun 22. yılında, Filistin'deki saldırıyı önlemedeki yetersizliği nedeniyle eleştirilerin odağı oldu
İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Benzer haberler

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan "görev grubu" faaliyetlerine başladı

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan "görev grubu" faaliyetlerine başladı

Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet