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Karadeniz'deki balıkçı teknesinde 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce Karadeniz'de seyir eden balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

İlyas Gün  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Karadeniz'deki balıkçı teknesinde 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Samsun

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün taşıdığı ihbarını aldıkları balıkçı teknesine Yakakent açıklarında operasyon düzenledi.

Ekipler, teknede yaptıkları aramada 1 ton 240 kilogram kaçak bal, 60 paket kaçak sigara, 15 kilogram bandrolsuz çikolata, 2 kaçak elektronik ses sistemi tespit edilip el konuldu.

Yakalanan kaçak ürünler nedeniyle gemi sahibine 600 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.


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