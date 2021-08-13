Euro
10.06
Dolar
8.52
BIST 100
1,447.64
Altın
1,778.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi

Emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı görevini Orgeneral Musa Avsever'e devretti.

Sarp Özer   | 13.08.2021
Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

Emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Musa Avsever'e devretti.

Orgeneral Dündar'ın yaş haddinden emekliye ayrılması dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir-teslim töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü, Karargah'a gelişlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Avsever'e devreden Orgeneral Dündar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devrediyorum." ifadesini kullandı.

Brövesi takılan Orgeneral Avsever ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devralıyorum." dedi.

Avsever, komutanlık forsunu hediye etti

Törenin sonunda Avsever, Orgeneral Dündar'a, görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.

Törende konuşan Akar, 2230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini TSK'nın gözbebeği olarak nitelendirdi.

Dündar'ın görevini üç sene boyunca büyük başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Akar, "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığını devralan Avsever'i tebrik eden Akar, "Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanı'mız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti
Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı

Benzer haberler

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi

Bakan Akar, Pakistan'da Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Han tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan’da temaslarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti
Zorlu eğitimlerini tamamlayan bordo bereliler yemin etti

Zorlu eğitimlerini tamamlayan bordo bereliler yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak