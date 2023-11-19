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Kar yağışı Orhaneli-Bursa kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Emin Alper  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Kar yağışı Orhaneli-Bursa kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor

Bursa

Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle Orhaneli-Bursa kara yolu Kapıkaya mevkisinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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