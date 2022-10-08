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Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor

Kanuni sondaj gemisinin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde tamamlaması ve yeni görev kuyusuna geçmesinin beklendiği bildirildi.

Gökhan Yılmaz   | 08.10.2022
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor

Zonguldak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) yapılan yazılı açıklamada, TPAO'nun Karadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında göreve çıkan Kanuni sondaj gemisinin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karadeniz gazının 2023'ün ilk çeyreğinde karaya ulaştırılması kapsamında TPAO belirlenen takvim çerçevesinde tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Lojistik çalışmalarının hazır hale getirilmesinin yanı sıra envantere alınan 3 sondaj gemisi; Fatih, Yavuz ve Kanuni durmaksızın çalışıyor. Kanuni'nin Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde tamamlaması ve yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor."

Açıklamada, Türkiye'nin milli enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını katlayan TPAO'nun, Filyos kıyısından 170 kilometre uzakta, yaklaşık 2200 metre derinlikte deniz tabanı üretim sisteminin inşasına devam ettiği belirtilerek, "Şu ana kadar proje kapsamında Karadeniz'de toplam 15 kuyu açıldı. Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk ultra derin deniz keşfi ve sonrasında eklenen müjdelerle 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin milli ekonomiye kazandırılması hedefleniyor." ifadesine yer verildi.

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