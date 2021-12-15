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Kalp pili nedeniyle emniyet kemerini uygun takmayan kişiye verilen ceza kaldırıldı

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, kullandığı kalp pili nedeniyle doktorlarının tavsiyesi üzerine emniyet kemerini göğüs ve koltuk altı hizasından takan kişinin, verilen trafik cezasına yaptığı itirazı reddeden sulh ceza hakimliği kararını bozdu.

İsmet Karakaş   | 15.12.2021
Kalp pili nedeniyle emniyet kemerini uygun takmayan kişiye verilen ceza kaldırıldı

Ankara

İzmir'de rahatsızlığı nedeniyle kalp pili takılan bir kişiye, doktorları, otomobil kullanırken emniyet kemerini göğüs ve koltuk altı hizasından geçirerek takmasını tavsiye etti.

Araç kullanırken emniyet kemerini doktorlarının tavsiyesine uygun şekilde takan kişiye, trafik ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası kesti.

Trafik ekiplerini ikna edemeyen kişi, cezaya itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, emniyet kemerinin sağlık sorunları nedeniyle takılan kalp pilinin üzerine gelmesi nedeniyle, doktorlarının tavsiyesi üzerine koltuk altından geçirdiğini anlattı.

Karşıyaka 2. Sulh Ceza Hakimliği ise itirazı reddetti. Kararın, Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozulması istemi üzerine dosya, Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi.

Daire, oy birliğiyle Karşıyaka 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını bozarak, idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan idari yaptırım kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

Kararda, dosyaya sunulan rapor doğrultusunda, kişiye kalp pili implantasyonu uygulandığı, gün aşırı pansuman uygulanması önerisinde bulunulduğu ve kalp pilinin üzerine gelen emniyet kemerini normal şekilde takma imkanının olmadığı ifade edildi.

Kişinin emniyet kemerini normal şekilde takmasının sağlığına zarar verebileceğine dikkati çekilen kararda, "Kabahatlinin göğüs ve koltuk altı hizasından emniyet kemeri takmasının sağlığına zarar verebileceği gözetilmeden, başvurunun kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." ifadesi kullanıldı.

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