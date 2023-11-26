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Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru için yeni demir ve kara yolları planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yapımı planlanan 615 kilometrelik demir yolu için 5,8 milyar dolarlık, 320 kilometrelik kara yolu için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

Mustafa Çalkaya, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru için yeni demir ve kara yolları planlandı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru kapsamında planlanan kara ve demir yolları için ihaleler yapıldı, yatırım tutarları belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri, Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak, demir yolu ve kara yolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak Kalkınma Yolu Projesi Türk ve Irak hükümetlerinin yatırımlarıyla devam ediyor.

Proje, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden söz konusu limana gelen mallar için önemli rol oynayacak.

Projenin, Avrupa'dan Körfez Bölgesi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyaya potansiyel bir fayda sağlaması bekleniyor. Anılan güzergahı bağlayacak en ekonomik yol olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu, Türkiye'nin yeni İpek Yolu'ndaki konumunu daha da güçlendirecek.

Projeyle Basra Körfezi'nde elleçlenen yük, Türkiye üzerinden, Marmaray sayesinde aktarma yapılmadan Avrupa'ya ulaştırılacak.

Kalkınma Yolu Projesi için 320 kilometrelik otoyol planlandı

Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk ve Irak hükümetleri, devam eden çalışmalara ek olarak 23,8 milyar dolarlık yatırım yapacak. Türkiye, bu yatımları demir ve kara yolları için gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ülkeden geçen 2 bin 88 kilometrelik demir yolu bağlantısı için 615 kilometrelik yeni hat, 1912 kilometrelik kara yolu koridoru içinse 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımı planladı.

Söz konusu demir yolu ağının 439 kilometresi mevcut durumda iken 1034 kilometresi devam ediyor, 615 kilometresi ise planlanıyor. Planlanan demir yolu ağları Gaziantep-Ovaköy arasında bulunuyor. Bu demir yolu için 5,8 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

Proje kapsamında ülkeden geçen kara yolu 1912 kilometre olacak. Söz konusu kara yollarının 1592 kilometresi mevcut durumda bulunurken, 320 kilometresi için planlama yapıldı. Şanlıurfa-Ovaköy arasında planlanan kara yolunun yatırım tutarı 2 milyar dolar olarak öngörülüyor.

Zengezur Koridoru için demir yolu hattının ihalesi yapıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'yla Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurulmuş olacak.

Koridor ile Bakü Limanı doğrudan Türkiye'ye bağlanacak. Kars'tan Dilucu'na kadar uzanan 224 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu hattı planlayan Bakanlık, Orta Koridor güzergahlarından Zengezur Koridoru'ndan geçecek söz konusu demir yolunun ihalesini gerçekleştirdi.

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