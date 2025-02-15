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"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Sinan Özmüş  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti

Antalya

Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, gece geç saatlerde özel hastanede hayatını kaybetti.

Kahtalı'nın cenazesinin yarın memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmıştı.

Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.

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