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Kadıköy'de patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükselmesi kamerada

Kadıköy'de, patlayan su borusundan çıkan tazyikli suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Kadıköy'de patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükselmesi kamerada

İstanbul

Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi'nde, su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.

Suyun borudan fışkırması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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Kadıköy'de patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükselmesi kamerada

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