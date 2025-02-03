Kadıköy'de patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükselmesi kamerada
Kadıköy'de, patlayan su borusundan çıkan tazyikli suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi'nde, su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.
Borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.
Suyun borudan fışkırması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.