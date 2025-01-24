Dolar
35.69
Euro
37.48
Altın
2,775.15
ETH/USDT
3,404.70
BTC/USDT
105,158.00
BIST 100
10,102.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılınacak
logo
Gündem

Kadıköy'de patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı

Kadıköy'de iş makinesinin patlattığı su borusundan çıkan tazyikli suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Hatipoğlu  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Kadıköy'de patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı

İstanbul

Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında iş makinesi su borusunu patlattı.

Patlayan borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.

Suyun borudan fışkırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor
Mahallelerde kurulan ERVA Spor Okulları ile 22 genç uyuşturucudan kurtarıldı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Kadıköy'de patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı

Benzer haberler

Kadıköy'de patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı

Kadıköy'de patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet