Kadıköy'de patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı
Kadıköy'de iş makinesinin patlattığı su borusundan çıkan tazyikli suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında iş makinesi su borusunu patlattı.
Patlayan borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.
Suyun borudan fışkırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.