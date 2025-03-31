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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler, güzergahtaki kaza nedeniyle yapılamıyor

Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nın güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle tramvay seferleri gerçekleştirilemiyor.

Fatma Nur Duman  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler, güzergahtaki kaza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle seferler yapılamamaktadır." ifadesi kullanıldı.



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