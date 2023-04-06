Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı duraklarda yapılamıyor
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin bazı duraklar arasında gerçekleştirilemediğini bildirdi.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.