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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı duraklarda yapılamıyor

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin bazı duraklar arasında gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Muhammed Gencebay Gür  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı duraklarda yapılamıyor

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler bazı duraklarda yapılamıyor

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