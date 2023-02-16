Dolar
18.85
Euro
20.21
Altın
1,836.54
ETH/USDT
1,693.10
BTC/USDT
24,658.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Japonya'da gurbetçiler, Türkiye'den dönen Japon arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Japonya'da Türk gurbetçiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Japon ekibi, ülkelerine dönüşte alkışlarla karşıladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.02.2023
Japonya'da gurbetçiler, Türkiye'den dönen Japon arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Tokyo

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'ye gönderilen Japon arama kurtarma ekibinin bir bölümü ülkelerine döndü.

Tokyo'da bulunan havalimanındaki karşılama törenine katılan, Japon ekibi çiçek ve alkışlarla karşılayan Türk gurbetçiler, "Arigato" (teşekkürler) yazılı pankart taşıdı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya'nın, Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Güngen, "Türkiye, bu süreçte Japon dostlarının yaptıklarını unutmayacak." ifadesini kullandı.

Törene katılan Japon yetkililer, iki ülke arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu belirterek, Türkiye'deki görev sürelerinde Türk makamlarının gösterdiği destek için teşekkür etti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, başkente ulaşan arama kurtarma ekibinin görüntülerine yer verildi.

Depremlerden etkilenenler için arama kurtarma ve sağlık uzmanlarından oluşan 78 kişilik Japon ekibin halen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da gurbetçiler, Türkiye'den dönen Japon arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı
Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı
Hollanda'da deprem bölgesine yardım kampanyasında toplanan bağış 89 milyon avroya yaklaştı
Warner Bros, depremzedelere 1 milyon dolar bağışta bulundu
AFAD ve Kızılaya yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak

Benzer haberler

Japonya'da gurbetçiler, Türkiye'den dönen Japon arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Japonya'da gurbetçiler, Türkiye'den dönen Japon arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet