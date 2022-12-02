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Jandarmanın su altı arama köpekleri, derindeki kayıp cesetlerin yerini tespit ediyor

Jandarma timlerine başta sel olmak üzere afet bölgelerindeki zorlu görevlerde yardımcı olan su altı kadavra arama köpekleri, kaybolan cesetlerin bulunmasında önemli rol üstleniyor.

Yusuf Soykan Bal   | 02.12.2022
Jandarmanın su altı arama köpekleri, derindeki kayıp cesetlerin yerini tespit ediyor Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki su altı kadavra arama köpekleri, sudaki cesetleri bulma konusundaki yetenekleriyle ekiplerin en büyük yardımcısı.

Özellikle sel felaketinin yaşandığı bölgelerde sürüklenen ve suyun derinliklerinde bulunan cesetleri tespit edebilen su altı kadavra arama köpekleri, sahadaki timlere destek veriyor.

Eğitimler gerçeği aratmıyor

Su altı kadavra arama köpeklerinin zorlu eğitimleri AA tarafından görüntülendi. Ankara'da bulunan Mavi Göl'de eğitime çıkarılan köpekler, jandarmaya ait botlara bindirilerek cansız mankene yerleştirilip dibe batırılan kadavranın yerini kısa sürede tespit etti. Labrador cinsi "Mavi" adlı arama köpeği tarafından tespit edilen kadavra, jandarma ekiplerince karaya çıkarıldı.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) başlayan eğitimler, köpeklerin ömrünün sonuna kadar devam ediyor.

Bu eğitimlerde köpeğin algı seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor ve birlik bünyesinde yapılan eğitimlerin zaman sınırlaması bulunmuyor.

Su altı kadavra arama köpeklerinin eğitimleri, kadavra parçalarının cansız mankene yerleştirilmesiyle yapılıyor.

Köpekleri sahada kullanacak personel, önce köpeğin sevk ve idaresi, köpek hastalıkları ve psikolojisi konularında eğitim alıyor.

Eğitmenlerinden aldıkları komutları hızlı şekilde uygulayan köpekler uzun süre bulunamayan ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu bulanık sularda hassas burunları sayesinde başarı gösteriyor.

Su altı arama köpekleri, ilk eğitim programının tamamlanmasının ardından 2021 yılının ocak ayından itibaren göreve başladı ve 17 olayda faaliyet gösterdi.

Bozkurt'taki selde 9 cesedin bulunmasında rol oynadılar

JÖAK Arama Kurtarma Köpekleri Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Kerem Işık, su altı kadavra arama köpeklerinin bot ve sudan korkmayan köpeklerden seçildiğini belirtti.

Bu konuda eğitim alan ve sahada kullanılan yeterli sayıda köpek bulunduğunu belirten Işık, "Durgun sularda tüm aramalara rağmen bulunamayan cesetlerin tespitine katkı sağlamak, cesetlerin bulunma süresini kısaltmak için kullanılmaktadırlar." dedi.

Bu köpeklerin ekipmanları konusunda bilgi veren Işık, "Arama faaliyetleri su kenarında yapılıyorsa patilerine zarar gelmemesi için kauçuk tabanlı patikler, su üzerinde botla yapılıyorsa köpek can yelekleri kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Işık, geçen yılın ocak ayından bu yana su altı kadavra araması yapılan 17 olaya müdahale eden köpeklerin 10 cesede ulaştığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu olaylardan en göze çarpanları, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Dibekli köyü göletinde sel sularına kapılarak kaybolan bir vatandaşımızın arama çalışmalarında cesedin yerinin tespit edilmesi ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde su altında 9 vatandaşımızın cesedine ulaşılmasıdır."

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