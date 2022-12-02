Jandarmanın keskin nişancıları, milli tüfekle hünerlerini sergiledi
İzmir'de Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 168 keskin nişancı, tamamen yerli, milli silah ve mühimmatla atış yaparak yarıştı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığınca, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında, 21-26 Kasım'da Boran-4 Keskin Nişancı Yarışması düzenlendi.
Mesleki kültür oluşturmak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendine güvenlerini arttırmak, uzman personel arasında tecrübe paylaşımını sağlamak, personelin kuruma aidiyet duygusunu geliştirmek, Türk savunma sanayisinin keskin nişancılık alanında geldiği son noktayı personele aktarmak ve kullanıcı seviyesinde geri dönüşleri sağlamak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmada, tamamen milli ve yerli üretim olan BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği ile mühimmatı kullanıldı.
Yarışmayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından 22 gözlemci takip etti.
Yarışmada, ilk üçe giren personele ödül verildi.
Ayrıca, 21 yerli silah sanayi firması, yarışmanın yapıldığı atış alanında stant açarak geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve gereçlerin tanıtımını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.