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Jandarmanın keskin nişancıları, milli tüfekle hünerlerini sergiledi

İzmir'de Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 168 keskin nişancı, tamamen yerli, milli silah ve mühimmatla atış yaparak yarıştı.

Yusuf Soykan Bal   | 02.12.2022
Jandarmanın keskin nişancıları, milli tüfekle hünerlerini sergiledi

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığınca, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında, 21-26 Kasım'da Boran-4 Keskin Nişancı Yarışması düzenlendi.

Mesleki kültür oluşturmak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendine güvenlerini arttırmak, uzman personel arasında tecrübe paylaşımını sağlamak, personelin kuruma aidiyet duygusunu geliştirmek, Türk savunma sanayisinin keskin nişancılık alanında geldiği son noktayı personele aktarmak ve kullanıcı seviyesinde geri dönüşleri sağlamak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmada, tamamen milli ve yerli üretim olan BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği ile mühimmatı kullanıldı.

Yarışmayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından 22 gözlemci takip etti.

Yarışmada, ilk üçe giren personele ödül verildi.

Ayrıca, 21 yerli silah sanayi firması, yarışmanın yapıldığı atış alanında stant açarak geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve gereçlerin tanıtımını yaptı.

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