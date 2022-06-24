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Jandarmadan Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem yapıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 24.06.2022
Jandarmadan Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan hesapların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerce incelenen 2 bin 733 hesaptan 130'unda suç işlendiği tespit edilerek, 23 hesap kullanıcısı ve yöneticisi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

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