Jandarma Togg'dan sürücülere trafik dersi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başlayan Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Togg karakteri ile sürücülerin trafikte uyması gereken kurallara yönelik videolar hazırladı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "Jandarma Togg ile Trafik Dersleri Başlıyor" başlıklı video paylaşıldı.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, animasyon karakteri şeklinde konuşturulduğu videoda, sürücülere yaya geçitlerinde dikkat edilecek hususlar ve emniyet kemeri ile ilgili bilgi veriliyor.
Trafik derslerinin birinci ders videosunda, yayaların öncelikli olduğu vurgulanarak, sürücülerin kurallara dikkat etmesi uyarısında bulunuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.