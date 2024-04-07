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Jandarma Togg'dan sürücülere trafik dersi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başlayan Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Togg karakteri ile sürücülerin trafikte uyması gereken kurallara yönelik videolar hazırladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Jandarma Togg'dan sürücülere trafik dersi

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "Jandarma Togg ile Trafik Dersleri Başlıyor" başlıklı video paylaşıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, animasyon karakteri şeklinde konuşturulduğu videoda, sürücülere yaya geçitlerinde dikkat edilecek hususlar ve emniyet kemeri ile ilgili bilgi veriliyor.

Trafik derslerinin birinci ders videosunda, yayaların öncelikli olduğu vurgulanarak, sürücülerin kurallara dikkat etmesi uyarısında bulunuluyor.

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Jandarma Togg'dan sürücülere trafik dersi

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