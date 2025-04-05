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Jandarma Genel Komutanlığından "yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmayın" uyarısı

Jandarma Genel Komutanlığınca, bayram tatili sonrasında yola çıkacak sürücülere, "Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın." uyarısında bulunuldu.

Utku Şimşek  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Jandarma Genel Komutanlığından "yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmayın" uyarısı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayram tatilinin sona ereceği hatırlatıldı.

Yorgun ve uykusuz araç kullanımının, kazalara sebebiyet veren en önemli faktörlerden biri olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, "Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın. Unutmayın, gideceğiniz yere geç gitmek hiç gidememekten iyidir." ifadeleri kullanıldı.

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