Jandarma Genel Komutanlığından "yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmayın" uyarısı
Jandarma Genel Komutanlığınca, bayram tatili sonrasında yola çıkacak sürücülere, "Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın." uyarısında bulunuldu.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayram tatilinin sona ereceği hatırlatıldı.
Değerli vatandaşlarımız bayram tatili sona eriyor⚠️— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 5, 2025
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak, kazalara sebep olan en önemli faktörlerden biridir.💥
Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın.🥱
Unutmayın;
Gideceğiniz yere geç gitmek hiç gidememekten iyidir! pic.twitter.com/H65bXLdgB7
Yorgun ve uykusuz araç kullanımının, kazalara sebebiyet veren en önemli faktörlerden biri olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, "Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın. Unutmayın, gideceğiniz yere geç gitmek hiç gidememekten iyidir." ifadeleri kullanıldı.