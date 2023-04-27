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Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak.

Hamdi Çelikbaş  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.




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