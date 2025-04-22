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İzmir'de zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, zirai dona ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İzmir'de genel üretimimizi çok ciddi anlamda etkileyebilecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Fırat Özdemir  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
İzmir'de zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan - AA

İzmir

İzmir'de zirai dondan zarar gören alanlarda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile sigorta eksperleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, zirai donun İzmir'de de etkili olduğunu söyledi.

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Sahada araştırmalara devam ettiklerini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Kısmi olarak bazı bölgelerde 'don çukuru' dediğimiz alanlarda bir zarar söz konusu. Arkadaşlarımız bununla ilgili gereken çalışmalara başladı. İlimizdeki bağların bir kısmında hasar var. Don zararı bölgesel olarak değişiyor. Yüksek kesimlerde kirazlarda az da olsa bir hasar var ama durumun tam anlaşılması için biraz daha beklemek lazım. İzmir'de genel üretimimizi çok ciddi anlamda etkileyebilecek bir durum söz konusu değil. Tarım Sigortaları Havuzu sistemimiz var. Büyük bir çoğunluğunu da Bakanlık olarak sübvanse ederek hareket ediyoruz. Üreticilerimizin yaşayacakları olumsuz hava hadisesi ya da diğer afetlerden sakınmaları için sigortalarını yaptırmalarını öneriyoruz."

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