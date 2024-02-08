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İzmir'de tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tırın servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Meriç Ürer, Tezcan Ekizler  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
İzmir'de tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Kadir Türkmen/AA

İzmir

İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BDT 622 plakalı tır, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüne çarptı. Tır, daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hikmet Tayfun Ç. (69) Ömer A'nın (42) hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanelere kaldırılan 12 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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İzmir'de tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
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