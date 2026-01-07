Dolar
Gündem

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Haydar Toprakçı  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.

