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İzmir'de otomobilin okulun bahçesine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil Fidan  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
İzmir'de otomobilin okulun bahçesine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir

Alınan bilgiye göre, S.Ç.A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Çatalkaya Mahallesi'ndeki özel okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Bu sırada okulun dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan okul yöneticileri, kadın sürücünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu kazanın gerçekleştiğini ve olayda yaralanan öğretmen veya öğrenci olmadığını öne sürdü.

Bu arada, olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, caddede duran S.Ç.A'nın kullandığı otomobilin, aniden hareket ederek okulun kapısını kırdığı ve orada bekleyen kişilere çarptığı anlar yer alıyor.

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