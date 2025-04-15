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İzmir'de metro hattındaki üst geçitten dökülen beton parçaları tehlike oluşturuyor

İzmir'de, metro hattındaki üst geçitten dökülen beton parçaları tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Günay Pabuşçu  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
İzmir'de metro hattındaki üst geçitten dökülen beton parçaları tehlike oluşturuyor

İzmir

Çınarlı Mahallesi İzmir Metro Stadyum İstasyonu mevkisindeki üst geçitten kopan beton parçaları, bölgeden geçen veya araçlarını park eden vatandaşları endişelendiriyor.

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Dün, kopan beton parçalarının park halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu. Bunun üzerine üst geçidin alt bölümüne güvenlik şeridi çekildi.

Çınarlı Mahallesi Muhtarı Elmas Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesinden yaşadıkları soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Beton parçalarının metronun sarsıntısıyla düştüğünü anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Tadilat işlemleri yapılıyor ama şimdiye kadar kalıcı bir çözüm olmadı. Hasar gören tüm araçların fotoğraf ve videolarını belediyemize ilettik ancak aynı şekilde problem devam ediyor. Okula giriş ve çıkış saatlerinde yaklaşık 1500 öğrenci bu güzergahı kullanıyor. Hasara yol açan kazaları yaşıyoruz ama çocukların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. İlla burada bir ölüm olması, canımızın yanması gerekmiyor. Belediyemizi göreve çağırıyoruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz."

Mahalle sakini Fahrettin Aydın ise dökülen beton parçaları endişesi nedeniyle aracını park etmekten çekindiğini söyledi.

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