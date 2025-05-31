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İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle temizlik hizmeti de aksıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle kent merkezindeki Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler sokakta birikti.

Fırat Özdemir  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle temizlik hizmeti de aksıyor Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

İzmir

Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev üçüncü gününde sürüyor.

Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca vatandaşlar ulaşımda sorun yaşadı.

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Kentte temizlik park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu.

Çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.

Kentin en işlek noktalarından Konak ilçesindeki Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları tepkilere neden oldu.

Grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.

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