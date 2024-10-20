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İzmir'de el freni çekilmeyen otomobilin okulun bahçesine girmesi güvenlik kamerasında

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halil Fidan  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İzmir'de el freni çekilmeyen otomobilin okulun bahçesine girmesi güvenlik kamerasında

İzmir

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cuma günü, Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'nde otomobilini park ederek araçtan inen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

Bir süre sonra hareket eden otomobil, sokaktan geçerek yol kenarındaki özel okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Bu arada, olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, caddede duran otomobilden sürücünün inmesi, bir süre sonra otomobilin hareket ederek okulun kapısından içeri girmesi, kapının önündeki kişilerin kaçışması ve sürücünün koşarak aracın yanına gelmesi yer aldı.

Öte yandan 30 Eylül Pazartesi günü de kontrolden çıkan bir otomobil, aynı okulun bahçesinin kapısını kırarak içeri girmiş ve kazada 3 kişi yaralanmıştı.




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İzmir'de el freni çekilmeyen otomobilin okulun bahçesine girmesi güvenlik kamerasında
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