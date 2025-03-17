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İzmir'de çöp depolama tesisinin kapatılması kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvuru yapıldı

İzmir'de yaşayan Dursun Ali Kazar, mahkemenin "Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinde çöp depolama işleminin durdurulması" yönündeki kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvurdu.

Tezcan Ekizler  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
İzmir'de çöp depolama tesisinin kapatılması kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvuru yapıldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kazar, yaptığı açıklamada, 2006 yılından bu yana vahşi çöp depolamasının yapıldığı Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin kapatılması için mücadele ettiğini söyledi.

Mahallede 2 dönem muhtarlık yaptığı belirten Kazar, depolama işlemlerinin durdurulması için muhtarlık adına 2022'de İzmir 4. İdare Mahkemesine başvurduğunu dile getirdi.

Mahkemenin çöp depolama işleminin durdurulması yönünde karar verdiğini anlatan Kazar, "Burada doğa felaketi yaşanıyor. Mahkeme kararının uygulanması için bugün Çiğli Kaymakamlığına dilekçe verdik. Mahkeme kararının bir an evvel uygulanmasını istiyoruz. Ama ne yazık ki mahkeme kararı olmasına rağmen tam tersine arkamda gördüğünüz gibi milletin mülkiyetine tekrardan çöp döküyorlar ve vahşi depolamanın daha beterini de yapıyorlar." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın doktor olduğunu hatırlatan Kazar, "Halk sağlığından da sorumludur. Oysa daha çok duyarlı olması lazım. Bir sene oldu kendisinden randevu alamıyoruz. Ben bu dosyanın peşini bırakmayacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmem gerekiyorsa, oraya da gideceğim. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

Kazar, çöp tesisi nedeniyle 2020 yılında alanda toprak kayması meydana geldiğini ve 4 evin boşaltıldığını aktardı.

Dursun Ali Kazar, alanda hala çalışma yapılmadığını ve mahalle sakinlerinin koku nedeniyle zor günler yaşadığını sözlerine ekledi.

Dava süreci

Çöp depolama alanının bulunduğu dönemin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar ve mahalle sakinleri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, 15 Haziran'da depolama işleminin durdurulması yönünde karar vermişti.

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