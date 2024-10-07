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İzmir'de bir iş yerinin tepki çeken reklam panosuyla ilgili işlem başlatıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki "korku evi" olarak kullanılan bir iş yerine ait binaya asılan pano ve plastik manken, tepki üzerine kaldırıldı.

Hüseyin Bağış  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
İzmir'de bir iş yerinin tepki çeken reklam panosuyla ilgili işlem başlatıldı

İzmir
Sosyal medyada yayımlanan bir videoda Alsancak'taki 485 Sokak'ta bulunan bir "korku evinde" reklam amaçlı asılan pano ve plastik mankenle kesilmiş kafa ve yüzülmüş insan vücudunun simgelendiği iddia edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Alsancak Polis Merkezi Amirliği ekiplerince iş yerinde yapılan denetimde tepkilere neden olan pano ve plastik mankenler kaldırtıldı.

İş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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