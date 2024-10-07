İzmir'de bir iş yerinin tepki çeken reklam panosuyla ilgili işlem başlatıldı
İzmir'in Konak ilçesindeki "korku evi" olarak kullanılan bir iş yerine ait binaya asılan pano ve plastik manken, tepki üzerine kaldırıldı.
İzmir
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Alsancak Polis Merkezi Amirliği ekiplerince iş yerinde yapılan denetimde tepkilere neden olan pano ve plastik mankenler kaldırtıldı.
İş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.