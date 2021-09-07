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İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüpheliden 137'si yakalandı.

Yusuf Soykan Bal   | 07.09.2021
İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 137'si yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Zanlıların 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F.T'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlendi.

Ülke geneli veri havuzuyla 2 bin 996 deşifre

Öte yandan, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanılarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlenen 20 operasyonda, 2 bin 996 asker örgüt mensubunun deşifre edildiği, bunlardan 1299'unun tutuklandığı, 405'inin faydalı itirafçı olduğu da kaydedildi.

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