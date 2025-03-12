Dolar
36.61
Euro
39.98
Altın
2,914.11
ETH/USDT
1,907.20
BTC/USDT
82,483.00
BIST 100
10,584.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri katıldığı "İstanbul Motobike Fuarı"nda açıklıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı nedeniyle İZSU'ya 3,3 milyon lira ceza

İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Buğrahan Ayhan  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı nedeniyle İZSU'ya 3,3 milyon lira ceza Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir'de dün atık su deşarjı yapılan Körfez'de suyun renginin değiştiği, çevreye kötü koku yayıldığı belirtildi.

Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerinin bölgede inceleme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. İZSU'ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

17,6 milyon tutarında 16 idari ceza kesilmişti

Öte yandan açıklamada, Bakanlığın "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"na göre Körfez'de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık ekiplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit ettiği bildirilen açıklamada, Çevre Kanunu'na aykırı şekilde atık su deşarjından ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU'ya 17 milyon 634 bin 413 lira tutarında 16 idari ceza kesildiği hatırlatıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "emekli bayram ikramiyesi artışına" ilişkin açıklama
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 9 yıl geçti
Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir

Benzer haberler

İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı nedeniyle İZSU'ya 3,3 milyon lira ceza

İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı nedeniyle İZSU'ya 3,3 milyon lira ceza

Atık suyun deşarj edildiği İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti

79 yaşındaki emekli orman mühendisi "yeşil vatan" için çalışmayı sürdürüyor

İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu

İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi

Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor

İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet