İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı nedeniyle İZSU'ya 3,3 milyon lira ceza
İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı bildirildi.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir'de dün atık su deşarjı yapılan Körfez'de suyun renginin değiştiği, çevreye kötü koku yayıldığı belirtildi.
Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerinin bölgede inceleme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. İZSU'ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
17,6 milyon tutarında 16 idari ceza kesilmişti
Öte yandan açıklamada, Bakanlığın "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"na göre Körfez'de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bakanlık ekiplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit ettiği bildirilen açıklamada, Çevre Kanunu'na aykırı şekilde atık su deşarjından ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU'ya 17 milyon 634 bin 413 lira tutarında 16 idari ceza kesildiği hatırlatıldı.
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