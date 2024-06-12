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İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları, TİS’te uzlaşı sağlanamaması üzerine eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanaması üzerine memurlar iş bıraktı, eylem sırasında gerginlik yaşandı.

Meriç Ürer  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları, TİS’te uzlaşı sağlanamaması üzerine eylem yaptı Fotoğraf: Berkan Çetin - AA

İzmir

Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark’ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesi toplandı.

Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı.

Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

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