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İzmir açıklarındaki bir yelkenlide FETÖ üyeliği suçundan aranan 10 kişi yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Ali Korkmaz  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İzmir açıklarındaki bir yelkenlide FETÖ üyeliği suçundan aranan 10 kişi yakalandı

İzmir

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda Urla açıklarında Tektaş Burnu'nun güneyindeki uluslararası sularda Türk bayraklı bir yelkenli tekne durduruldu.

Tekneye çıkan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında TSK'dan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 10 şüphelinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında arama kararlarının bulunduğu, 1 kişinin ise yasa dışı geçişi organize ettiği belirlendi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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