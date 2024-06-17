Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana
ADANA (AA) - Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.
İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.