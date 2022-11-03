İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceği bildirildi.
Stockholm
İsveç hükûmetinden yapılan açıklamada Kristersson'ın Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.
Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.
İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.