Dolar
34.34
Euro
36.65
Altın
2,659.61
ETH/USDT
3,199.50
BTC/USDT
82,160.00
BIST 100
9,268.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı"nda konuşuyor TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erol Değirmenci, Hamdi Dindirek  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Gazze Hatıra Ormanı'na ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi, insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisidir
Türk üniversiteleri iklim değişikliği araştırmaları için kutuplarda düzenlenen bilim seferine katıldı
İletişim Başkanı Altun: Sıfır Atık Projesi, küresel işbirliği ve dayanışmayla gerçek anlamda başarıya ulaşacaktır
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı

Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 8 kişi daha yakalandı

Almanya'da Neonazi şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında AfD'li bir politikacı olduğu ortaya çıktı

Almanya'da Neonazi şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında AfD'li bir politikacı olduğu ortaya çıktı
Rekabet Kurulunda 2 şirket hakkında sözlü savunma toplantısı

Rekabet Kurulunda 2 şirket hakkında sözlü savunma toplantısı
Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet