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İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, çete elebaşının da aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Somuncu  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu, gelen ihbarlar üzerine yasa dışı bahis çetesine yönelik soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin özellikle yabancı menşeli birçok yasa dışı bahis sitesinin finansal işlemlerini yönettiği, mobil uygulamalar kullanarak haberleştikleri, İstanbul genelinde kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanlarının para yatırma-çekme işlemlerini organize ettikleri, paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı, çete elebaşının sık sık yurt dışına çıktığı belirlendi.

Çetenin, bankalarda, dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında 300 milyon doları kontrol ettiği tespit edilirken, çete elebaşı Ferdi A'nın da aralarında bulunduğu şüphelileri yakalamaya yönelik 21 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ferdi A'nın da yer aldığı 40 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 53 bin 800 dolar, 1 ruhsatsız tabanca, 57 telefon, 112 sim kart, 5 laptop, 2 hard disk, 3 flash bellek, 1 soğuk cüzdan ve 4 hafıza kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 31'i ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
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