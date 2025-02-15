Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,690.40
BTC/USDT
97,534.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarınki "Winter Run İstanbul" etkinliği için trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Gökçe Karaköse  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

Emniyetin yazılı açıklamasında, Kadıköy Caddebostan sahil yolu etkinlik alanı ve Bağdat Caddesi-Göztepe 60. Yıl Parkı parkurunda yapılacak etkinlik kapsamında, yarın 07.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne verilecek. Bağdat Caddesi Göztepe 60. Yıl Parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Mahur Sokağı kesişiminden Bostancı istikametine ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Çetin Emeç Bulvarı'nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı'na kadar olan kısım ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak."

Kapatılacak yollara alternatif güzergah olarak; Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz
Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açtı
Palandöken Dağı'ndaki çığ, yasaklı bölgede kayan İranlı kayakçının kask kamerasında

Benzer haberler

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor

İstanbul'da kar aralıklarla etkisini gösteriyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sabah trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da sabah trafikte yoğunluk oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet