Gündem

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul'da, yarın Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının 04.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak olması nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Rüveyda Mina Meral  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın 04.00-12.00 saatleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı talimatıyla Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının kapatılacağı belirtildi.

Duyuruda, Eyüpsultan-Üsküdar hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.30-11.30, Üsküdar-Eyüpsultan hattında Üsküdar kalkışlı 10.30-11.30, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Kadıköy kalkışlı 11.00, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.05, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Beşiktaş kalkışlı 10.15-11.15 kalkışlı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.20-11.20 seferlerinin yapılamayacağı aktarıldı.

