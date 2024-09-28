İstanbul'da yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek
İstanbul Valiliği, yarın akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.
İstanbul
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
#Meteoroloji’ye göre;#Pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi,#İstanbul’da sıcaklıklarının 21 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 28, 2024
Soğuk havanın #Perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir.@gul_davut@meteoroloji_twi pic.twitter.com/kJXTKBwxnI