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İstanbul'da yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek

İstanbul Valiliği, yarın akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.

İrem Demir  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
İstanbul'da yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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