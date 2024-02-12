Dolar
30.70
Euro
33.16
Altın
2,023.51
ETH/USDT
2,494.80
BTC/USDT
48,211.00
BIST 100
9,127.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yağışlı havanın da etkisiyle yüzde 81'e kadar yükseldi.

Alper Korkmaz, Şükrü Gündüz, Abdülkerim Güzel, Hamdi Dindirek, Mücahit Türetken, Zafer Arslan  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

İstanbul

Kentte geceden itibaren süren yağmur nedeniyle araçlar yoğun trafikte güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Haramidere, Saadetdere, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde hasarlı trafik kazasının ardından sol şeridin kapatılması nedeniyle bölgede araçlar ağır seyrediyor.

Bakırköy Sahil Yolu'nda Sirkeci istikameti, TEM Otoyolu Kağıthane, Hasdal, Seyrantepe mevkisi ile bağlantı noktalarında trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler Kozyatağı bağlantı yolundan itibaren yoğun trafik ile karşılaşıyor.

Anadolu Otoyolu Samandıra Kavşağı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde, Ümraniye TEM bağlantı yolu ve Üsküdar istikametinde trafik yoğunluk gözleniyor.

Metrobüs duraklarında yoğunluk

Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar yağmurdan dolayı şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da köprü altlarındaki alanlarda bekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Mercek-11 operasyonunda silah kaçakçılığı iddiasıyla 1124 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

Benzer haberler

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı

Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Van, Hakkari ve Muş'ta metrelerce kar altındaki yollarda çalışmalar sürüyor

Van, Hakkari ve Muş'ta metrelerce kar altındaki yollarda çalışmalar sürüyor
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet