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İstanbul'da uyuşturucu satılıcılarına yönelik denetimde 225 zanlı yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satılıcılarına yönelik denetimde 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 225 şüpheli gözaltına alındı.

İlyas Kaçar  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
İstanbul'da uyuşturucu satılıcılarına yönelik denetimde 225 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, il genelinde "narkotik ticareti" suçunun önlenmesi ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 225 zanlı yakalandı, 91 kilo 440 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 3 tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 870 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 39'u hakkında "uyuşturucu ticareti", 186'sı hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

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İstanbul'da uyuşturucu satılıcılarına yönelik denetimde 225 zanlı yakalandı
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