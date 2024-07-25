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Gündem

İstanbul'da Tuzla-Pendik-Büyükada deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Tuzla-Pendik-Büyükada arasında deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı.

Hasan Hüseyin Kul  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
İstanbul'da Tuzla-Pendik-Büyükada deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı

İstanbul

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, toplu ulaşımda deniz payının geliştirilmesi, Bostancı, Maltepe ve Kartal iskelelerine yönelen yoğunluğun azaltılması amacıyla Tuzla-Pendik-Büyükada arasında deniz yolu hattı oluşturulması görüşüldü.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Kadıköy ve Taksim'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden otobüs hatlarına zam

Toplantıda, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-1) otobüs hattı ile Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-2) otobüs hattına zam yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında, tam elektronik bilet yüzde 42,90 zamla 90,97 liradan 130 liraya yükseltildi.

Hatta indirimli tarife ve aktarma uygulanmazken sınırlı kullanım bilet miktarı 5 limitten 7 limite çıkarıldı.

Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında ise tam elektronik bilet yüzde 73,09 zamla 121,32 liradan 210 lira oldu.

Bu hatta da indirimli tarife ve aktarma uygulanmazken sınırlı kullanım bilet miktarı 6 limitten 11 limite yükseltildi.

Toplantıda, Adalar'da hizmet verecek tescilli araçlar temin edilinceye kadar tescili olmayan 60 elektrikli araç ile taşımacılık yapılmasının devam etmesi için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar süre uzatılması kararlaştırıldı.

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