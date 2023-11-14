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İstanbul'da şehit olan polis memuru Lütfü Baykar memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Baykar, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şener Toktaş, Serdar Adıyaman  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
İstanbul'da şehit olan polis memuru Lütfü Baykar memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Serdar Adıyaman - AA

Bitlis

İstanbul Maltepe'de görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından Bitlis'in Adilcevaz ilçesine uğurlanan şehit Baykar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Adilcevaz Belediye Meydanı'na getirildi.

Burada Adilcevaz Müftüsü Erkan Karaca'nın cenaze namazını kıldırması ve dua etmesinin ardından Baykar'ın naaşı, Kale Mezarlığı'na götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal ve Vali Erol Karaömeroğlu, şehidin ailesini ve yakınlarını teskin ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenazeye Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adilcevaz Kaymakamlığına vekalet eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim'de Maltepe-Büyükyalı köprü uygulama noktasındaki görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Baykar tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen 12 Kasım'da şehit olmuştu.

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