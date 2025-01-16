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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.

Hikmet Faruk Başer  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

Olay

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.



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