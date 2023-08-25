Dolar
26.59
Euro
28.62
Altın
1,914.08
ETH/USDT
1,649.00
BTC/USDT
26,017.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle pazar günü Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İrem Demir  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 27 Ağustos Pazar günü sabah saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu Güney'den geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı
AFAD: Konya için "Obruk Eylem Planı" hazırlanacak
Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı

Benzer haberler

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor

Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde

İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine 13 milyon lira para cezası

İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine 13 milyon lira para cezası

İstanbul Valiliğinden narkotik operasyonları açıklaması

İstanbul Valiliğinden narkotik operasyonları açıklaması
Bodrum'da ada ve koylara Türk bayrağı dikiliyor

Bodrum'da ada ve koylara Türk bayrağı dikiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet