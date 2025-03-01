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İstanbul'da "Narkokapan-15" operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen organize suç örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-15" operasyonunda, 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Efsa Çağla Yavuz  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
İstanbul'da "Narkokapan-15" operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerindeki 13 farklı adrese düzenlendiğini aktardı.

Operasyonda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 12 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonu koordine eden Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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