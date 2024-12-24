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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor. Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. -VTR -
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İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, motosikletli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince özellikle son yıllarda ortaya çıkan motosikletli suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Kimlik ve adresleri tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca, tüfek ve eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı, 7 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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